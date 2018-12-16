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“تعليم تبوك” يتابع سير عمل المشاريع التعليمية ونسب الإنجاز

“تعليم تبوك” يتابع سير عمل المشاريع التعليمية ونسب الإنجاز

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“تعليم تبوك” يتابع سير عمل المشاريع التعليمية ونسب الإنجاز

“تعليم تبوك” يتابع سير عمل المشاريع التعليمية ونسب الإنجاز
http://almnatiq.net/?p=669092
المناطق - تبوك

عقدت لجنة دعم ومتابعة برامج إنجاز المشاريع بـ”تعليم تبوك”، اجتماعها، اليوم، برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ في مكتبه بالإدارة.

تناول الاجتماع المحاور المتضمنة متابعة سير العمل بالمشاريع التعليمية للوقوف على نسبة الإنجاز ومواجهة العوائق التي قد تعترض سير العمل لإيجاد الحلول الفورية، إضافة إلى متابعة مشاريع الصيانة والترميم والتأهيل والنظافة، كما تمّت مناقشة آلية تسلُّم المشاريع الجديدة والعمل على الاستفادة منها خلال العام الدراسي المقبل.
وأكّد مدير التعليم أهمية متابعة تنفيذ المشاريع من قِبل الجهات المعنية للوقوف على نسبة المنجز والرفع بتقارير دورية للجنة منوهاً بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز  للمشاريع التعليمية في المنطقة وتوجيهات سموه المستمرة .
حضر الاجتماع المساعد للشؤون المدرسية عايض القرني ومدير الشؤون المالية والإدارية
عبدالهادي الحربي ومدير التخطيط المدرسي
فهد المعيقلي ومدير المباني م. طارق العنزي.

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