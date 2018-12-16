مدير تعليم تبوك يكرم سائق حافلة أنقذ طفلا

تبوك - فايز السميري

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه صباح اليوم سائق الحافلة المدرسية بمدرسة تحفيظ القران الكريم الثانية بتبوك عويض بن حسين العطوي وذلك عقب تمكنه من إنقاذ طفل من الدهس

وأثنى مدير التعليم على موقف العطوي البطولي، وتفانيه في إنقاذ حياة الطفل من الدهس، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر العطوي عن اعتزازه بهذ التكريم مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه .

وحضر التكريم المساعد للشؤون المدرسية المكلف عايض القرني