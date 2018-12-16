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“الغذاء والدواء”: بودرة “التالك” في السعودية خالية من مادة الأسبستوس

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“الغذاء والدواء”: بودرة “التالك” في السعودية خالية من مادة الأسبستوس

“الغذاء والدواء”: بودرة “التالك” في السعودية خالية من مادة الأسبستوس
http://almnatiq.net/?p=669098
المناطق - واس

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتجات بودرة “التالك” الموجودة في الأسواق السعودية خالية من مادة الأسبستوس التي تربطها بعض الدراسات بمرض السرطان، مشيرةً إلى أن “الأسبستوس” من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أنها تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل، وذلك بسحب عينات منها في الأسواق المحلية بمختلف المناطق وفقاً لمعايير تحددها بناءً على مدى خطورتها على المستهلكين، كما تجري دراسة لسلامة المواد المكوّنة للمنتجات ومتابعة ما يصدر من تحذيرات وقرارات سحب لمنتجات التجميل من الهيئات الرقابية الدولية.
وفي ما يتعلق بمنتجات شركة “جونسون آند جونسون” من بودرة “التالك”، بيّنت الهيئة أن هذا المنتج لا يُصنف ضمن المنتجات المسرطنة حسب جمعية السرطان الأمريكية، إلا أن هناك احتمالية أن تكون بعض منتجات بودرة “التالك” مسرطنة فقط، إذا احتوت على مادة الأسبستوس التي تشير بعض الدراسات إلى ارتباطها بمرض السرطان، ولذلك فإن مادة الأسبستوس تُعد من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.
ولفتت “الغذاء والدواء” إلى أنها ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل في مرحلة ما بعد التسويق تحققت خلال الأعوام الماضية من مطابقة منتجات بودرة التالك للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة الأسبستوس.
وتستمر الهيئة في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطورة على صحة المستهلكين.

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