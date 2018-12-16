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دورة تدريبية لـ 30 عسكري بأمن المنشآت على أنظمة الحاسب بجامعة القصيم

دورة تدريبية لـ 30 عسكري بأمن المنشآت على أنظمة الحاسب بجامعة القصيم

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دورة تدريبية لـ 30 عسكري بأمن المنشآت على أنظمة الحاسب بجامعة القصيم

دورة تدريبية لـ 30 عسكري بأمن المنشآت على أنظمة الحاسب بجامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=669101
المناطق - بريدة

أقامت جامعة القصيم ممثلة بعمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع قطاع أمن المنشآت بمنطقة القصيم دورة تدريبية لمدة ثلاثة شهور خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1440هـ حضرها عدد 30 عسكري من القطاع، وقدمها عدد من الأساتذة المتخصصين في الحاسب الآلي ليتم التعرف على أهم الأنظمة المتعلقة بالحاسب الآلي.
ويأتي ذلك انطلاقا من دور جامعة القصيم المجتمعي والتدريبي وأهمية دورها في تعزيز التعاون المشترك بينها وبين وزارة الداخلية في المملكة والعناية الكبيرة لمنسوبي الأمن العام وقطاعاته، حيث وقعت الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع مذكرة تعاون مع أمن المنشآت بمنطقة القصيم لتعزيز دور التدريب والتعليم لمنسوبي أمن المنشآت بالمنطقة.
وتضمنت الدورة التدريبية عدة محاور كانت على النحو التالي:
1- معالجة النصوص باستخدام MS Word
2-الجداول الإلكترونية باستخدام MS Exce
3-العروض التقديمية باستخدام MS Power Point 
4- الأرشفة الإلكترونية
والتي ألقاها الأستاذ المشارك في كلية الحاسب الدكتور ياسر سعد محمود، حيث تطمح العمادة مستقبلاً بإذن الله إلى تعزيز الشراكة بين العمادة والقطاعات الأمنية في وزارة الداخلية ، لتُسهم إسهاماً فاعلاً في تنفيذ البرامج وتطويرها.

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