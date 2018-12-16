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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7908.07 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7908.07 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7908.07 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7908.07 نقطة
http://almnatiq.net/?p=669117
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 6.22 نقطة ليقفل عند مستوى 7908.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, عناية, زين السعودية, سدافكو, ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اتحاد الاتصالات, الكابلات, التعاونية, بوبا العربية, واسمنت الشرقية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.02% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، الإنماء, اتحاد الاتصالات, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, سابك, زين السعودية, الإنماء ، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 27.64 نقطة ليقفل عند مستوى 2542.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 191 ألف سهم تقاسمتها 308 صفقات.

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