أكثر من20 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم شرق الدمام

أدى 20220 طالب صباح اليوم الأحد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1439/1440هـ في عدد 47 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع مدارس تعليم شرق الدمام بالمنطقة الشرقية وسط أجواء سادها الهدوء والراحة والتي تنوعت فيها المدارس باستقبال الطلاب بالماء والمشروبات الساخنة والفواكه الطازجة وكذلك الحلويات لإضفاء نوع من البهجة والسرور وتهيئة الطلاب نفسيا وتربويا، والتخفيف من حدة القلق والتوتر والتي عادة ما تنتاب الطلاب في أول أيام الاختبارات .

وتفقد مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد امبارك الزهراني بعض المدارس واطلع على سير العمل وأكد خلال تفقده أن وضع الاختبارات سارت كما خطط لها ولم نلاحظ أي تذمر أو عقبات سواء للطلاب أو للمعلمين في اليوم الأول .

وأكد الزهراني على توفير جميع الوسائل والمستلزمات للطلاب وتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل طمأنينة ، وإعداد خطة لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس من خلال جولات إشرافية يومية طوال أيام الاختبارات يقوم بها المشرفون التربويون بالمكتب مضيفًا أن الاختبارات في السنوات الأخيرة قلت رهبة الطلاب منها بفضل الله أولا ثم بجهود الزملاء في الميدان من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وذلك من خلال التوعية والنشرات التي توزع على الطلاب قبل الاختبارات بوقت كاف وإقامة دورات في صياغة الأسئلة إضافة إلى تهيئة المدارس لإيجاد بيئة مناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم في أجواء مريحة.

هذا وقد هيأ مكتب التعليم بشرق الدمام إمكانياته المادية والبشرية لتوفير الأجواء المثالية التي يستطيع الطلاب من خلالها تقديم اختباراتهم بيسر وسهولة ، فيما قام المشرفون بتفقد المدارس قبل نهاية الأسبوع الذي يسبق أسبوع الاختبارات و معالجة أي ملاحظات أو عقبات قبل بدء الاختبارات مما أدى إلى انطلاقة موفقة لسير الاختبارات .