جامعة حائل: 45 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم

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هيأت كليات جامعة حائل أجواء الاختبارات للطلبة خلال أدائهم للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439 هـ – 1440هـ، صباح اليوم الأحد (16 ديسمبر 2018)، ووفرت الاحتياجات اللازمة إضافةً إلى التجهيزات الرئيسية في مرافق الجامعة ومنها قاعات الاختبارات لاستقبالهم وسط أجواء هادئة.

وبدأت الاختبارات اليوم في 14 كلية إضافةً إلى عمادة السنة التحضيرية و7 فروع للجامعة في محافظات المنطقة أدى الاختبارات نحو 45 ألف طالبًا وطالبةً، واستعدت لها الجامعة في توفير سبل الراحة للطلبة، وتحفيزهم بعبارات تشجيعية، ووفرت بعض الكليات بشطري الطلاب والطالبات المشروبات الساخنة والمياه بالمجان لطلابها وتقديم الوجبات الغذائية الخفيفة والحلويات بعد أداء الاختبار.

يُذكر أن الأندية التطوعية في بعض الكليات ومنها كلية إدارة الأعمال نفذت برنامجًا بعنوان “حنا لبعض” للوقوف بجانب الطالبات خلال أداء اختباراتهن وتوفير أبرز الاحتياجات كالأقلام والحاسبات وغيرها خلال وقت الاختبار؛ لبث روح المبادرة والتعاون والعطاء بين الطالبات.