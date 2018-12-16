احدث الأخبار

حائل عاصمة الراليات السعودية ومحطة السياحة الشتوية والأثرية
أبرز المواد
 جامعة حائل: 45 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية الغامبي
أبرز المواد
 أكثر من20 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم شرق الدمام
أبرز المواد
 2483 موظفاً وموظفة حكومياً يلتحقون بـ 81 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7908.07 نقطة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يرأس الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير الشرقية لعام 1440 هـ
أبرز المواد
 أكثر من ٦٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم اليوم بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يرأس الاجتماع الأول لمجلس محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً)
أبرز المواد
 تعليم مكة المكرمة يستقبل 186 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 دورة تدريبية لـ 30 عسكري بأمن المنشآت على أنظمة الحاسب بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 “الغذاء والدواء”: بودرة “التالك” في السعودية خالية من مادة الأسبستوس
أبرز المواد
حائل عاصمة الراليات السعودية ومحطة السياحة الشتوية والأثرية

حائل عاصمة الراليات السعودية ومحطة السياحة الشتوية والأثرية

أبرز المواد
جامعة حائل: 45 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم

جامعة حائل: 45 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم

أبرز المواد
وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية الغامبي

وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية الغامبي

أبرز المواد
أكثر من20 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم شرق الدمام

أكثر من20 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم شرق الدمام

أبرز المواد

حائل عاصمة الراليات السعودية ومحطة السياحة الشتوية والأثرية

حائل عاصمة الراليات السعودية ومحطة السياحة الشتوية والأثرية
http://almnatiq.net/?p=669134
المناطق - حائل
أصبحت حائل عاصمة للراليات الصحراوية السعودية بدورها الريادي في صناعة الراليات بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط واحد أهم المسابقات على خارطة الأتحاد الدولي ( FiA ) على مدى عقد ونصف وتكويناتها الطبيعية المتنوعة التي جعلتها محطة هامة للسياحة الشتوية بفصل الربيع وعمقها التاريخي الذي ادخلها في قائمة التراث العالمي “اليونيسكو” كأحد مواقع التراث العالمي.
من جهته قال مدير التطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة الفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان 2019 بندر الموكاء بأن المقومات السياحية والتضاريس المتنوعة التي تتمتع بها منطقة حائل شجعتها على ولادة فكرة “سباق الراليات” بتنوع تكويناتها الطبيعية والتي شهدت في أحضانها ولادة رياضة السيارات والراليات الصحراوية في فبراير من عام 2006م  عندما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل آنذاك اطلاق رالي حائل 2006م بمشاركة 30 متسابقا محليا ودوليا، تحت إشراف لجنة ترأسها مشعل السديري للإشراف على الرالي قبل أن تنبثق من هذه اللجنة فكرة ولادة وتأسيس الإتحاد العربي للسيارات والدراجات النارية عام 2007م واستمر هذا الحدث الرياضي يقام سنويا حتى اصبح رالي حائل من أهم الأحداث الرياضية الدولية التي تقام في المملكة وعلامة تجارية بارزة تتميز فيها منطقة حائل التي اضحت عاصمة للراليات الصحراوية ومحطة سنوية ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية
وأضاف “الموكاء” بأن العمق التاريخي لمنطقة حائل جعلها في قائمة مواقع التراث العالمي في “اليونيسكو” للنقوش الأثرية بجبة والشويمس والمواقع التاريخية، مشيراً إلى أن تكويناتها الطبيعية جعلتها محطة جاذبة للسياحة الشتوية في فصل الربيع لما تختزنه من مقومات طبيعية جاذبة تساهم بشكل كبير في نجاح السياحة الشتوية فيها وجذب السائح من داخل المملكة وخارجها، والتمتع بما تحويه من المقومات والميز النسبية النادرة التي تتنوع في طبيعتها الخلابة، وتضاريسها المتنوعة، وأجوائها المعتدلة والماطرة، والخضرة التي تكسو رمالها الذهبية، وسهولها الخصبة، وأوديتها ذو التربة الحمراء النوعية، وسفوح جبالها الشاهقة التي تزيد متعة للزائر وتكوينات صخرية، وكذلك المناطق التراثية السياحية كمنازل حاتم الطائي، وقصر القشلة الأثري، وقلعة عيرف، ونقوش جبة والشويمس، وقصر غياض وموقدة حاتم الطائي، والمتاحف التراثية، فضلا عن النفود الكبرى متسعة الرقعة التي تحتضن سنويا مئات المتنزهين.

روابط ذات صلة

جامعة حائل: 45 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم

جامعة حائل: 45 ألف طالبا وطالبة يؤدون اختباراتهم
وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية الغامبي

وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية الغامبي
أكثر من20 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم شرق الدمام

أكثر من20 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم شرق الدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*