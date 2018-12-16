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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بتبوك

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بتبوك

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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بتبوك

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بتبوك
http://almnatiq.net/?p=669146
المناطق - تبوك
بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بتبوك لمدة خمسة أيام وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة منسوبي الجهات الحكومية والخاصة.
وتعد خدمة المواطنين والمواطنات في أماكن تواجدهم أحد أهم أهداف العمل بمبادرتي “نأتي إليك” و “موجودين” التي فعلتها الأحوال المدنية مؤخرًا إذ تسهم في توفير الوقت وتقليل الجهد عليهم وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
الجدير بالذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة وتعديل المهن والعديد من الخدمات الأخرى.

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