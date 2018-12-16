أمانة المدينة تزيل 281 ألف متر مربع خلال ربيع الأول من العام الحالي 1440

المناطق - المدينة المنورة

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنوّرة ؛ ممثلة ببلديات “العيون, وأُحد, والعاقول، والفريش في استرداد تعديات لأراضِ حكومية قُدرت مساحاتها الإجمالية بـ 281.900ألف متر مربع , خلال شهري ربيع الأول من العام الحالي 1440 هـ، في عدد من المواقع.. وتمثلت التعديات في بناء أحواش, وعقوم, وحواجز ترابية, وشبوك.

وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنوّرة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي؛ إن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات في البلديات, قُدرت مساحتها الإجمالية 281.900 , مبيناً أنه في بلدية العاقول تمت إزالة اعتداءات بالمنطقة بلغت 52.700 ألف متر مربع، ورصدت بلدية العيون اعتداءً على أراضٍ حكومية بمنطقة المزين بلغت مساحتها 3000 متر مربع, ورصدت بلدية أُحد اعتداءً على أراضٍ حكومية بطريق تبوك بلغت مساحتها 164.400 ألف متر مربع، وتم الإحداث فيها بحواجز ترابية. ورصدت بلدية الفريش اعتداءً على أراضٍ حكومية بمنطقة بلغت مساحتها 616.600 ألف متر بمنطقة الجفر , وادي ملل .

وحذّر العنزي؛ المواطنين من التعدي على الأراضي الحكومية سواء بالبيع أو الشراء أو وضع اليد عليها بأيّ شكل من الأشكال, مؤكداً أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعياً إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أيّ موقع من المواقع عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ([email protected] ) الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Androidو Applestore ).