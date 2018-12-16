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أكثر من 46 ألف طالباً وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول

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http://almnatiq.net/?p=669152
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

استقبلت مدارس التعليم العام في محافظة حفر الباطن اليوم الأحد   أكثر من 46 ألف طالباً وطالبة في المحافظة لأداء اختبارات الفصل الدراسـي الأول 1440/1439هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية ، والتي تستمر لمدة أسبوعين وسط استعدادات مبكرة من جميع إدارات المدارس بقطاعيها البنين والبنات من خلال تجهيز وتهيئة القاعات والبيئة المدرسية المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة .

وأكد سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي خلال لقائه في الأسبايع التي سبقت الاختبارات مع قيادات التعليم بالمحافظة على ضرورة جاهزية الميدان واستعداده لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول ، موضحاً في الوقت نفسه بأن دور القيادات التعليمية لا ينحصر في أروقة المكاتب فقط ، وأن المأمول منهم يتمثل في الدعم  والمساندة لزملائهم العاملين في الميدان التربوي عبر الزيارات الميدانية للدعم والمساندة ، وقد كان مدير التعليم على رأس خطة الجولات الميدانية والتي أعدت لتغطي جميع مدارس محافظة حفر الباطن ومكتب التعليم ومدارس الهجر خلال فترة الاختبارات لتضم أسماء جميع رؤساء ورئيسات الأقسام .

ومن ضمن الإسـتعدادات بادر قسم التوجيه والإرشاد وحدة الخدمات الإرشادية بالتعاون مع الإشراف التربوي بالإعلان عن الهاتف الإرشادي للإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب وأولياء أمورهم من خلال نخبة من التربويين المختصين من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة مساء طيلة أيام الاختبارات وفق جدول يوضح المادة وأرقام هواتف المشرفين التربويين المختصين لمواد : الرياضيات ، واللغة العربية ، والكيمياء ، والفيزياء ، والانجليزي .

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