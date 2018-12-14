آفاق المستقبل تزين قاعات الاختبار بصور أمير الجوف و نائبه

الجوف - محمد الحسن

استقبلت مدارس آفاق المستقبل بسكاكا صباح يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1440هـ بالحلويات ، وذلك تزامناً مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول و التي تزينت فيها قاعات الاختبارات بأسماء و صور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف ، بالإضافة إلى مدير عام التعلم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، و مدير مكتب التعليم بسكاكا

الأستاذ فايز بن حمدان الرمان .

هذا و ذكر قائد المدارس الأستاذ أمين بن سعود العليان بأن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لهذه الشخصيات ، و ابراز الدور الكبير و الحيوي الذي قاموا فيه لخدمة المنطقة بشكل عام ، و التعليم بشكل خاص ، و هذا الأمر

هو أقل ما يقدم لهم شكرًا و عرفانًا .

و أوضح العليان بأن اللجان العاملة بالاختبارات و لدورها في التهيئة التربوية للاختبارات ؛ أنهت استعدادها مبكرًا من خلال توفير و

تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب من أجل تأدية الاختبارات في جوٍ تربوي مليء بالسكينة و الطمأنينة ، وابعادهم عن كل ما يؤثر في الحالة النفسية و العصبية للطلاب .