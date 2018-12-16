الحرس الثوري الإيراني يبيع المخدرات بأرخص من رغيف الخبز في بلوشستان

المناطق _ الرياض

في خطوة قوبلت بالكثير من الاحتجاج والتحذير، ووصفت بأنها خطة من النظام الإيراني للقضاء على الشباب البلوش من هم في سن المدارس والجامعات وحتى يبقى الشعب البلوشي شعب جاهل وغير مدرك لوقائع الاحتلال والاضطهاد يقوم الحرس الثوري بتوزيع المخدرات في بلوشستان بأرخص من قيمة رغيف الخبز.

وفقاً لنشطاء بلوش فإن الاحتلال الإيراني لجمهورية بلوشستان يقوم بتوزيع ونشر المخدرات في المدارس والجامعات بل في جميع مناطق بلوشستان، وليس ذلك فقط بل يقوم بزراعتها في حقول في المحافظة ويقوم بتوزيعها عن طريق موزعين معروفين تسمح سلطات الاحتلال بعبورهم عبر نقاط التفتيش المنصوبة في المحافظة.

‏وحسب هؤلاء الناشطين فإن انتشار تعاطي المخدرات في الجمهورية المحتلة أضعف الحراك الشعبي البلوشي المطالب باستقلال بلوشستان الكُبرى، نتيجة لانشغال هؤلاء الشباب في تعاطي هذا السم القاتل وعدم انضمامهم لصفوف الثوار والثورة.