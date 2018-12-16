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منظمة التعاون الإسلامي : اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة غير قانونية

منظمة التعاون الإسلامي : اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة غير قانونية
http://almnatiq.net/?p=669174
المناطق - واس

اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ، قوة الاحتلال ، خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، لا سيما القرار رقم 478 ، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
وشدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م ، بموجب قرارات الشرعية الدولية كافة، مؤكدةً رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ، ومحذرةً من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة.
ودعت الأمانة العامة أستراليا إلى مراجعة قرارها ، واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي يأتي في مقدّمتها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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