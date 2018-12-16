محافظ الزكاة والدخل : نسعى لمزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

المناطق – فتحية عبدالله

وقعّ برنامج “سكني” بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء 6,089 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة، على هامش مؤتمر “سكني” الذي عقد أمس وأُعلن خلاله عن اختتام المرحلة الثانية للعام الجاري 2018 بتوفير 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة 7 مناطق لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة “دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري” وذلك لتنفيذ 116 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع سرايا الغروب بمدينة الخبر، وشركة “أسيكو السعودية المحدودة” لبناء مشروعي “الأصداف” في مدينة الخبر، ومشروع “تكاتف” في مكة المكرمة، إذ يوفر الأول 115 وحدة سكنية من نوع فيلا، فيما يوفر الآخر 250 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، وشركة “درة المدائن للتطوير” وذلك لتنفيذ مشروع “الفلاح” في تبوك الذي يضم 504 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، وشركة “سمو الاستثمارية” لتطوير مخطط اشبيلية في محافظة عنيزة الذي يوفر 52 وحدة سكنية من نوع فيلا، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة “عنان العقار” لتنفيذ 154 وحدة من نوع فيلا في مشروع “ضاحية طرفة” في بريدة.

كما وقعّ برنامج “سكني” مع شركة “لدن للاستثمار” لتطوير مشروع “مجمع التخصصي السكني” في الرياض الذي يضم 656 وحدة سكنية ما بين فيلا وشقة سكنية، وشركة “طراز العربية” لتنفيذ 239 وحدة سكنية من نوع شقق وفلل تاون هاوس في مشروع “إسكان الأحساء”، وشركة “حمد وأحمد المزيني” لتطوير 990 شقة سكنية في مشروع إسكان شمال المطار في محافظة جدة، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة “الحاكمية” لتنفيذ 740 وحدة سكنية من نوع فيلا في مدينة الدمام.

وشملت الاتفاقيات التوقيع مع شركة “مباني الصفوة” لتنفيذ ثلاثة مشاريع اثنان منها في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير وهي مشروع “خميس قاردن” الذي يوفر 1316 شقة سكنية، ومشروع “خميس قاردن 2” الذي يوفر 630 شقة، كذلك مشروع “ريحانة الصفوة” بمدينة نجران والذي يوفر 327 وحدة سكنية من نوع فلل وتاون هاوس وشقق.

وكان برنامج “سكني” أعلن أمس تحقيق مستهدف العام الثاني 2018، وذلك بعد وصول أعداد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها في جميع مناطق المملكة إلى أكثر من 300 ألف خيار، شملت الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم, ليصل إجمالي الخيارات التي ضخّها برنامج “سكني” خلال عامين فقط أكثر من 583 ألف خيار، بما يتماشى مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب، وأهداف “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.