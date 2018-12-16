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الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاءً بذكرى يومها الوطني الـ 47

الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاءً بذكرى يومها الوطني الـ 47
http://almnatiq.net/?p=669197
المناطق - واس

شاركت الرياض , مملكة البحرين فرحتها بالذكرى الـ47 لليوم الوطني لها ، حيث توشحت أبرز المباني والأبراج في العاصمة بألوان العلم البحريني، بواسطة إضاءة الليزر والأنوار التي تشير للون علم مملكة البحرين الحبيبة والغالية على قلب كل مواطن سعودي, كما وضعت لوحات تعبر عن ذلك الاحتفاء.
عدسة “واس” جالت الطرق الرئيسة في مدينة الرياض, والتقطت عدداً من المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة، في دلالة واضحة على عمق العلاقة الأخوية القائمة على مبدأ وحدة المصير.

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