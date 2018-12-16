موجة الاحتجاجات مستمرة في الأحواز… ودعوات للتظاهر غدا الاثنين

المناطق - الرياض

استمرت موجة الاحتجاجات على وتيرتها المتصاعدة في مختلف أرجاء الأحواز العربية المحتلة من جانب النظام الإيراني، حيث تظاهر عدد كبير من العاملين في بلدية بروجرد ضد إدارة المؤسسة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ تسعة أشهر، فيما دعا جمع من النشطاء المدنيين الأحوازيين كافة العرب في المدن الأحوازية التظاهر صباح غد الاثنين تضامناً مع مطالب عمال شركتي الصلب في مدينة الأحواز وقصب السكر في مدينة السوس المتمثلة بإلغاء خصخصة الشركة وعودتها إلى القطاع العام أولا.

وتضمنت المطالب التي استعرضها النشطاء أيضاً عبر بيان رسمي لهم تحسين الأوضاع المعيشية المتردية ومعالجة أزمة استشراء الفساد في جميع المؤسسات الحكومية وذلك عبر تهيئة فرص عمل لجميع الشباب الأحوازيين المؤهلين والذين يعانون من أزمة البطالة، على أن يكون أن تكون الاحتجاجات في سوق عبدالحميد “نادري” الواقع في مدينة الأحواز.

من جانبهم اعترف أعضاء مجلس الخبراء، بمعاناة عمال الأحواز نظراً لعدم استلام حقوقهم وعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإلغاء خصخصة الشركة.

على الصعيد الأحوازي أيضاً أدان مجمع كتاب الأحواز، اعتقال الكاتب قيس قمندار الغزي، معتبراً أن تعرض الكتاب وأصحاب الرأي في الأحواز للملاحقة الأمنية والزج بهم في السجون يتعارض تماما مع مبادئ حرية التعبير المتبعة في كل بلدان العالم.

وأفاد المجمع في بيان له بأن الكاتب والناشط قيس قمندار الغزي مر على اعتقاله أكثر من شهرين ومازال مصيره مجهولا، مشدداً على ضرورة إطلاق سراحه فورا.

وفي سياق مختلف كشف المركز الصحي في الأحواز، عبر دراسة أجراها على ثلاثمئة ألف مواطن أحوازي عن إصابة مايزيد عن خمسين ألف منهم بأمراض السكري.

وحذر المركز من تفاقم نسبة المصابين بمرض السكري في الأحواز خلال السنوات الأخيرة، مطالباً جميع المواطنين بإجراء تحاليل طبيبة للتأكد من صحتهم بسبب انتشار الفيروسات والأمراض المزمنة نتيجة الأوضاع البيئة السيئة في الأحواز.