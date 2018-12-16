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مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس

مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس
http://almnatiq.net/?p=669219
المناطق - وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل القيادي البارز فيه، اللواء قدرة الله منصوري، خلال تنظيفه لسلاحه الشخصي.

وأوضح الحرس الثوري في بيان صدر عن قائده، اللواء محمد علي جعفري، ونقلته وكالة “فارس” الإيرانية أن منصوري، قائد مقر ثامن الأئمة التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، أصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور.

اللواء قدرة الله منصوري

ونعاه قائد الحرس الثوري  وأوضح أن منصوري شارك في الحرب العراقية الإيرانية حيث جرح خلال المعارك، ليتولى بعد ذلك قيادة اللواء 12 الإمام الرضا، الفرقة 5 نصر، مقر القدس في القوات البرية للحرس الثوري، ولاحقا تم تعيينه بأمر من قائد الحرس الثوري قائدا لمقر ثامن الأئمة عام 2014.

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