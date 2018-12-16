احدث الأخبار

ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة
أبرز المواد
 مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد
أبرز المواد
 تعليم الليث.. انطلاقة ناجحة لسير اختبارات الفصل الدراسي الأول
منطقة مكة المكرمة
 موجة الاحتجاجات مستمرة في الأحواز… ودعوات للتظاهر غدا الاثنين
أبرز المواد
 مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يحتفي باليوم الوطني البحريني
أبرز المواد
 الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاءً بذكرى يومها الوطني الـ 47
أبرز المواد
 محافظ الزكاة والدخل : نسعى لمزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص
الاقتصاد
 «سكني» يوقع 13 اتفاقية لتنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية في 7 مناطق
أبرز المواد
 وزيرا الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية يشاركان “أصدقاء” و”التنموي” تسليم المساكن للاعبين القدامى وأسرهم
أبرز المواد
 ‏رئيس الوزراء اليمني يُشيد بجهود مركز “إسناد” في تنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن 2018
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي : اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة غير قانونية
أبرز المواد
ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة

ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة

أبرز المواد
مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس

مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد

أبرز المواد
تعليم الليث.. انطلاقة ناجحة لسير اختبارات الفصل الدراسي الأول

تعليم الليث.. انطلاقة ناجحة لسير اختبارات الفصل الدراسي الأول

منطقة مكة المكرمة

ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة

ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة
http://almnatiq.net/?p=669224
المناطق - وكالات

أنهى نادي ساوثهامبتون سلسلة اللاهزيمة لآرسنال عند 22 مباراة، بفوزه عليه (3-2)، في لقاء أقيم اليوم لحساب المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمير ليغ”.

وأحرز أهداف ساوثهامبتون، داني إنغز في الدقيقتين (20 و44)، والبديل تشارلي أوستين، في الدقيقة (85)، بينما جاء هدفا آرسنال عن طريق الأرميني هنريك مخيتريان، في الدقيقتين (28 و53).

وبهذه الخسارة تجمد رصيد “المدفعجية” عند 34 نقطة، في المركز الخامس، بينما تقدم ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثاني فقط هذا الموسم، من المركز الـ20 الأخير إلى المرتبة الـ17، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

روابط ذات صلة

مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس

مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس
الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد
موجة الاحتجاجات مستمرة في الأحواز… ودعوات للتظاهر غدا الاثنين

موجة الاحتجاجات مستمرة في الأحواز… ودعوات للتظاهر غدا الاثنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*