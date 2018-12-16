فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 

نفذت وحدة البرامج والأنشطة والعلاقات العامة والاعلام بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية برنامج فطور صباحي مميز للآباء الكرام في قيصرية مجمع الواحة(داون تاون) بالدمام بمطعم الرواق الشعبي الذي يمتاز بجلساته المميزة ذات الطابع التراثي والذي اسعد الآباء كثيراً لأنه مكان رائع للقهوة والاكلات الشعبية ويحاكي الماضي الجميل وفيه دروازة السوق .

ورافق الآباء في رحلتهم الى مجمع الواحة كلاً من( مسؤول البرامج والأنشطة الأستاذ عبدالعزيز الكثيري ومسؤول الاعلام بالدار عماد الشاخوري ورئيس القسم الداخلي صلاح البوسالم والممرض دايل آل دردب ومشرف الحركة فهد السليم وعمالة العناية الشخصية)

في ختام البرنامج قدم فريق وحدة البرامج بالنيابة عن مدير الدار الأستاذ فهد بن راشد العميره شهادة شكر وعرفان للمجموعة السعودية” للاستثمارات والتسويق “على هذه المبادرة الطيبة ودعوتهم باستضافة الإباء وتقديم وجبة فطور مميزة لهم. وكما قدمت للمهندس أ. عدي يوسف الشلبي شهادة شكر وعرفان على تنسيق وتسهيل كافة السبل للوقوف على راحة الآباء والمشاركة بإسعادهم وبدوره عبر الشلبي أن هذه المبادرة من منطلق المسؤولية الاجتماعية لرئيس مجلس الإدارة والرئيس العام لمجموعة شركات الشركة السعودية للاستثمار والتسويق .