احدث الأخبار

دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد
أبرز المواد
 عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان
أبرز المواد
 8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل
أبرز المواد
 ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة
أبرز المواد
 فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 
المنطقة الشرقية
 ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة
أبرز المواد
 مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد
أبرز المواد
 تعليم الليث.. انطلاقة ناجحة لسير اختبارات الفصل الدراسي الأول
منطقة مكة المكرمة
 موجة الاحتجاجات مستمرة في الأحواز… ودعوات للتظاهر غدا الاثنين
أبرز المواد
 مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يحتفي باليوم الوطني البحريني
أبرز المواد
 الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاءً بذكرى يومها الوطني الـ 47
أبرز المواد
دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد

دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد

أبرز المواد
عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان

عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان

أبرز المواد
8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل

8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل

أبرز المواد
ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة

ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة

أبرز المواد

فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 

فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 
http://almnatiq.net/?p=669227
المناطق - فتحيه عبدالله 
نفذت وحدة البرامج والأنشطة والعلاقات العامة والاعلام بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية برنامج فطور صباحي مميز  للآباء الكرام في قيصرية مجمع الواحة(داون تاون) بالدمام بمطعم الرواق الشعبي الذي يمتاز بجلساته المميزة ذات الطابع التراثي والذي اسعد الآباء كثيراً لأنه مكان رائع للقهوة والاكلات الشعبية  ويحاكي الماضي الجميل وفيه دروازة السوق .
ورافق الآباء في رحلتهم الى مجمع الواحة كلاً من( مسؤول البرامج والأنشطة الأستاذ عبدالعزيز الكثيري ومسؤول الاعلام بالدار عماد الشاخوري ورئيس القسم الداخلي صلاح البوسالم والممرض دايل آل دردب ومشرف الحركة فهد السليم وعمالة العناية الشخصية)
في ختام البرنامج قدم فريق وحدة البرامج بالنيابة عن مدير الدار الأستاذ فهد بن راشد العميره  شهادة شكر وعرفان للمجموعة السعودية” للاستثمارات والتسويق “على هذه المبادرة الطيبة ودعوتهم باستضافة الإباء وتقديم وجبة فطور مميزة لهم. وكما قدمت للمهندس  أ. عدي يوسف الشلبي  شهادة شكر وعرفان على تنسيق وتسهيل كافة السبل للوقوف على راحة  الآباء والمشاركة بإسعادهم وبدوره  عبر الشلبي  أن هذه المبادرة من منطلق المسؤولية الاجتماعية لرئيس مجلس الإدارة والرئيس العام لمجموعة شركات الشركة السعودية للاستثمار والتسويق .
 

روابط ذات صلة

محافظ الزكاة والدخل : نسعى لمزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

محافظ الزكاة والدخل : نسعى لمزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص
مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم

مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير تغلق باب المشاركات وتبدأ مرحلة التحكيم
أكثر من 46 ألف طالباً وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في حفر الباطن

أكثر من 46 ألف طالباً وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول في حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*