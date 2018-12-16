احدث الأخبار

دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد
أبرز المواد
 عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان
أبرز المواد
 8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل
أبرز المواد
 ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة
أبرز المواد
 فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 
المنطقة الشرقية
 ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة
أبرز المواد
 مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بطلقة في الرأس
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد
أبرز المواد
 تعليم الليث.. انطلاقة ناجحة لسير اختبارات الفصل الدراسي الأول
منطقة مكة المكرمة
 موجة الاحتجاجات مستمرة في الأحواز… ودعوات للتظاهر غدا الاثنين
أبرز المواد
 مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يحتفي باليوم الوطني البحريني
أبرز المواد
 الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاءً بذكرى يومها الوطني الـ 47
أبرز المواد
دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد

دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد

أبرز المواد
عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان

عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان

أبرز المواد
8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل

8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل

أبرز المواد
ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة

ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة

أبرز المواد

ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة

ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة
http://almnatiq.net/?p=669235
المناطق - وكالات

واصل ليفربول تربعه على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على مانشستر يونايتد، الأحد، بنتيجة 3-1، في منافسات الجولة السابعة عشر.
وشهد اللقاء بداية قوية من جانب ليفربول، إلا أن رد الشياطين الحمر لم يتأخر، حيث ألغى الحكم هدفا للفريق في الدقيقة الرابعة بعد تسلل على لوكاكو.

وضيق لاعبو يونايتد المسافات على ليفربول، إلا أن الدقيقة التاسعة شهدت تسديدة خطيرة من فابينيو بجانب المرمى بعد هجمة مرتدة سريعة للغاية من محمد صلاح وساديو ماني.

وواصل ليفربول ضغطه حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 25، بعد عرضية من فابينيو لماني، سددها الأخير بقدمه اليسرى في المرمى.

 
 واستحوذ “الريدز” بقوة على الكرة وضغطوا على دفاع اليونايتد، إلا أن الأخير نجح في تعديل النتيجة بالدقيقة 34 بعد خطأ فادح من الحارس أليسون، نجح في استغلاله الإنجليزي جيسي لينغارد.

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى دي خيا في الدقيقة 52 لكرة خطيرة من فيرمينو، وأنقذ الدفاع اليونايتد من تسديدة كيتا.

وشهدت الدقيقة 73 تسجيل الهدف الثاني لليفربول من البديل شيردان شاكيري بعد ارتباك دفاعي كبير ليسددها السويسري بقدمه اليمنى بقوة في شباك دي خيا.

وواصل ليفربول الهجوم ليسجل في الدقيقة 82 هدفه الثالث عن طريق شاكيري، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

روابط ذات صلة

دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد

دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد
عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان

عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان
8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل

8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*