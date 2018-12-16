البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !

المناطق - وكالات

استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وعقد الرئيسان جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز”، أكد الطرفان خلال المحادثات أن “الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأشار الأسد والبشير إلى أن “ما يحصل في المنطقة وخاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية، والوقوف في وجه ما يتم رسمه من مخططات تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها”.