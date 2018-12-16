للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للسجون للرتب التالية (جندي أول – جندي) للرجال وللرتبة (جندي) للعنصر النسائي على النحو التالي:

1- شروط الالتحاق برتبة جندي أول فني تفتيش بالوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية) للرجال فقط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– لم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول اثناء التقديم.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة واختبار التخصص على الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية) وكافة مراحل القبول بنجاح.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

– يفضل من لدية الرغبة الجادة والالتزام في العمل بشعبة الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية).

2- شروط الالتحاق برتبة جندي (للرجال):

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– لم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول اثناء التقديم.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

– يفضل من لدية دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة أو من معهد خاص مصدقة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3- شروط الالتحاق برتبة جندي (للنساء):

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة الشرف والأمانة.

– لم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقله.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

– أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة مراحل القبول.

– أن لا يقل طول المتقدمة عن (164) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

– لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

– اجتياز اختبارات القبول التي تحددها السجون.

– الموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.

– سوف تخضع المتقدمة لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل واجتيازها لتلك الدورة يعتبر شرط أساسي من شروط القبول والتعيين.

– تلتزم المتقدمة العمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق الرابط من الأحد الموافق 1440/4/16هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى الخميس الموافق 1440/4/20 الساعة العاشرة صباحاً.