احدث الأخبار

بـ”مظاهرات التحدي”.. هكذا رد آلاف الأتراك على “وعيد” أردوغان
أبرز المواد
 للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية
أبرز المواد
 البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !
أبرز المواد
 525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” : التزام 95% من منشآت القطاع الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 احتجاجات “السترات الصفراء” تهوي بشعبية الرئيس الفرنسي
أبرز المواد
 دراسة: طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد
أبرز المواد
 عشرات المصابين في انفجار ضخم باليابان
أبرز المواد
 8 خصائص “مذهلة” للشاي الأخضر ستجعله مشروبك المفضل
أبرز المواد
 ليفربول يسحق الشياطين الحمر ويحتفظ بالصدارة
أبرز المواد
 فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 
المنطقة الشرقية
 ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة
أبرز المواد
بـ”مظاهرات التحدي”.. هكذا رد آلاف الأتراك على “وعيد” أردوغان

بـ”مظاهرات التحدي”.. هكذا رد آلاف الأتراك على “وعيد” أردوغان

أبرز المواد
للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية

للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية

أبرز المواد
البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !

البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !

أبرز المواد
525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”

525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”

أبرز المواد

بـ”مظاهرات التحدي”.. هكذا رد آلاف الأتراك على “وعيد” أردوغان

بـ”مظاهرات التحدي”.. هكذا رد آلاف الأتراك على “وعيد” أردوغان
http://almnatiq.net/?p=669266
المناطق - وكالات

تظاهر آلاف الأشخاص، الأحد، في ديار بكر جنوب شرقي تركيا، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، مشيدين بمتظاهري “السترات الصفراء” في فرنسا، في تحد واضح لتهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتجمع المحتجون الذين لبوا نداء “كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة”، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت تدابير أمنية مشددة، وفق “فرانس برس”.

وكتب على إحدى اللافتات “لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية”، فيما أشاد بعض المحتجين بحركة “السترات الصفراء” في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية.

وقال محمد سيرين، وهو أحد المحتجين: “إن مطالبنا مماثلة (…) وللمطالب الأهداف ذاتها لكن هناك فوارق في كل بلد (…) نحن ببساطة نطلب ظروف عيش إنسانية”.

ويأتي هذا الأمر بعد يوم من تهديد الرئيس أردوغان لمعارضيه، وتوعدهم في حال خرجوا في تظاهرات على غرار السترات الصفراء في فرنسا.

وقال أردوغان إن الذين سينزلون إلى الشارع مرتدين السترات الصفراء “سيدفعون ثمنا باهظا”.

وتدهور الوضع الاقتصادي كثيرا في الأشهر الأخيرة في تركيا، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الليرة، على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.

وبلغ التضخم في نوفمبر 21.62 في المائة بالنسق السنوي، متباطئا بشكل ضئيل عن مستواه في أكتوبر. ورغم الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار.

وطالب المحتجون الذين قدموا من مختلف مناطق الجنوب والجنوب الشرقي بتركيا، أيضا بإعادة المطرودين الـ 140 ألفا من وظائفهم إثر محاولة الانقلاب في 2016، الى أماكن عملهم.

وجرت احتجاجات ديار بكر في أجواء احتفالية واستمرت نحو ثلاث ساعات، دون توتر مع قوات الأمن.

روابط ذات صلة

للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية

للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية
البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !

البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !
525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”

525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*