احدث الأخبار

المملكة تستنكر موقف “الشيوخ الأمريكي” وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها
أبرز المواد
 إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله
أبرز المواد
 اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد
أبرز المواد
 دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي.. ليل يعزز موقعه في المركز الثاني
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي.. فوز ساسوولو وسمبدوريا وفيورنتينا
أبرز المواد
 بـ”مظاهرات التحدي”.. هكذا رد آلاف الأتراك على “وعيد” أردوغان
أبرز المواد
 للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية
أبرز المواد
 البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !
أبرز المواد
 525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” : التزام 95% من منشآت القطاع الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
المملكة تستنكر موقف “الشيوخ الأمريكي” وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها

المملكة تستنكر موقف “الشيوخ الأمريكي” وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها

أبرز المواد
إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله

إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله

أبرز المواد
اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد

اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد

أبرز المواد
دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !

دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !

أبرز المواد

رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم

رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم
http://almnatiq.net/?p=669275
المناطق - وكالات

حمّلت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليتهم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الانقلابيين الحوثيين خلال مشاورات السويد التي اختتمت الخميس الماضي.
وقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، خلال ترؤسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا لمجلس الوزراء في بلاده إن ” ما تم التوصل إليه بخصوص الحديدة وميناءها خطوة أولى تبقى العبرة في ضمان تنفيذه دون إبطاء، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم في هذا الجانب”.
وأكد معين أن مشاورات السويد أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة الشرعية لم ولن تكون عائقًا أمام أي جهد حقيقي للسلام في اليمن تحت سقف المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا والمدعومة دوليًا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار المسؤول اليمني، إلى أن حكومة بلاده تعاطت بإيجابية كاملة مع الدعوات والجهود الدولية، غير أن الطرف الانقلابي لا يعبئ بالمعاناة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية.
وقال رئيس الوزراء في اليمن، إن المليشيا الحوثية أبدت تعنتًا واضحًا في الموافقة على الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز.

روابط ذات صلة

المملكة تستنكر موقف “الشيوخ الأمريكي” وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها

المملكة تستنكر موقف “الشيوخ الأمريكي” وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها
إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله

إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله
اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد

اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*