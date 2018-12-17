احدث الأخبار

إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله
أبرز المواد
 اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد
أبرز المواد
 دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي.. ليل يعزز موقعه في المركز الثاني
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي.. فوز ساسوولو وسمبدوريا وفيورنتينا
أبرز المواد
 بـ”مظاهرات التحدي”.. هكذا رد آلاف الأتراك على “وعيد” أردوغان
أبرز المواد
 للرجال والنساء.. المديرية العامة للسجون تعلن فتح القبول للوظائف العسكرية
أبرز المواد
 البشير يزور سوريا ويلتقي الأسد !
أبرز المواد
 525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما .. 40 % منها لـ “الراجحي” و”الأهلي”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” : التزام 95% من منشآت القطاع الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 احتجاجات “السترات الصفراء” تهوي بشعبية الرئيس الفرنسي
أبرز المواد
إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله

إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله

أبرز المواد
اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد

اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد

أبرز المواد
دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !

دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !

أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم

رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم

أبرز المواد

إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله

إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب الله
http://almnatiq.net/?p=669285
المناطق - وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اكتشاف نفق هجومي جديد لميليشيات حزب الله، يمتد من أراضي لبنان إلى داخل إسرائيل، وهو الرابع منذ عملية أطلقها مطلع ديسمبر لتدمير أنفاق، يقول إنها قد تُستخدم في هجمات ضد إسرائيل.

ولم يحدد الجيش مكان النفق على الحدود مع لبنان، وقال إنه لا يشكل “تهديدا وشيكا” للسكان الإسرائيليين في محيطه، وفق “فرانس برس”.

وقال الجيش في بيان: “تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل الأراضي اللبنانية”.

وأشار إلى أن هذه الأنفاق تشكل “خرقا فادحا للقرار الأممي 1701 (الذي أنهى حرب 2006) وسيادة دولة إسرائيل”.

وكما حدث عندما أُعلن عن كشف الأنفاق الثلاثة في وقت سابق، أشار الجيش إلى أنه وضع عبوات ناسفة داخل النفق، وحذر من أن أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضا للخطر.

وبدأت إسرائيل في الرابع من ديسمبر عملية أطلقت عليها اسم “درع الشمال” لتدمير أنفاق، قالت إنها رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن على قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) “القيام بمهمة أقوى وأكثر حزما”.

وحتى الآن، أكدت اليونيفيل وجود نفقين من الأنفاق التي قالت اسرائيل إنها اكتشفتها.

روابط ذات صلة

اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد

اتفاق “مُحتمل” بين أبل وسامسونج لتصنيع آيفون جديد
دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !

دراسة: أضرار صحية للزملاء الوقحين !
رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم

رئيس الوزراء اليمني يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليتهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*