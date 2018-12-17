تركيا تعلن إمكانية التعامل مع الأسد

المناطق - وكالات

أعلنت تركيا، الأحد، على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، إنها قد تفكر في التعامل مع بشار الأسد، وفق شرط واحد، في أحدث التصريحات التي تبدي مرونة إزاء الأسد، بعد مواقف تركية متشددة إزاءه استمرت سنوات.

وقال أوغلو في تصريحات أثناء مشاركته بمؤتمر في الدوحة: “إذا فاز الأسد في انتخابات ديمقراطية سنفكر في العمل معه”، على ما أوردت وكالة “رويترز”.

وكانت تركيا تبنت موقفا متشدد إزاء الأسد مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام2011، مشددة على ضرورة رحيل الرئيس السوري، وظلت متمسكة بهذا الموقف لسنوات، وبالتوازي كانت تعلن دعم الفصائل المسلحة في هذه الحرب.

لكن مع انقلاب موازين القوى على الأرض لصالح النظام السوري في حربه ضد الفصائل، بدأت أنقرة تبدي بعض المرونة تجاهه.

وظهرت هذه المرونة مع التقارب الذي حدث بين تركيا وروسيا في الملف السوري خلال العامين الماضيين.

وفي عام 2017، قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق، محمد شيمشك، إن الحقائق على الأرض في سوريا قد تغيرت كثيرا”، وبالتالي “لم يعد واقعيا أن تصر أنقرة على تسوية الصراع في سوريا من دون مشاركة بشار الأسد”.

وتنتهي من الناحية النظرية ولاية بشار الأسد في عام 2021، بعدما فاز في انتخابات عام 2014.

وجرت عملية التصويت حينها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكن لم تجر في مناطق كبيرة في شمال وشرق سوريا التي كانت تسيطر عليها الفصائل.