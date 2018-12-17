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أمين نجران يتفقد محافظة خبااش
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المناطق -نجران

قام أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان بجولة ميدانية على المشاريع والمرافق ووقف على الخدمات البلدية وشكاوى المواطنين بمحافظة خباش ، كما التقى المحافظ الاستاذ طلال العردان حيث تم مناقشة احتياجات المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها من المشاريع والخدمات البلدية .
كما تفقد مبنى البلدية والمسلخ والمركز الحضاري ، ووقف على شكاوي عدد من المواطنين المتعلقة بالخدمات البلدية بالمحافظه .
واختتم جولته بعقد إجتماعاً برؤساء الأقسام والمختصين في بلدية خباش بحضور وكيل البلديات عقب الجولة الميدانية بالمحافظة.

وفي سياق متصل وقف أمين نجران المهندس حمد بن حسين عيبان على تجمعات المياه شرق كبري الخضراء ، حيث وجه وكالة التعمير والمشاريع بسرعة شفط المياه ، وتكسيح الموقع .

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