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براعم التحدي بالجوف يشارك في مناهضة العنف ضد المرأة

براعم التحدي بالجوف يشارك في مناهضة العنف ضد المرأة
http://almnatiq.net/?p=669313
الجوف : محمد الحسن

ساهم مركز براعم التحدي لذوي الإعاقة بالمشاركة يوم الأربعاء ٥ ربيع الآخر 1440هـ الموافق ١٢ ديسمبر 2018 م في تنفيذ و تفعيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار (لوّن العالم برتقاليًا)، و الذي جاء بإشراف وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ممثلة في وحدة الحماية الاجتماعية بالجوف .
و شارك المركز مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجمع الجوف بلازا على مدى يومين ، لتتلون جميع الأركان بالبرتقالي مناصرةً
و تأييدًا ضد تعنيف المرأة ، و كان لمركز براعم التحدي بصمة بارزه من خلال الرعاية الرسمية لهذه المناسبة .
كما كان له ركن تعريفي أُبرز فيه أهم الخدمات و المنجزات التي قدمها المركز ، و يسعى أيضًا لتقديمها لفئة ذوي الإعاقة من خلال استقبال
الاستفسارات و الأسئلة من قبل مسؤولة العلاقات العامة ، بالإضافة إلى توزيع النشرات و البروشورات الخاصة بالمركز ، و أيضًا تقديم العرض المرئي لجميع انجازات المركز السابقة.

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