جولة لأمين نجران داخل مدينة نجران

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http://almnatiq.net/?p=669315
المناطق - نجران

قام أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان بجولة ميدانية للوقوف على الخدمات البلدية في أحياء المدينة كما وقف على المحطة الإنتقالية ومرمى النفايات القديم.

وشملت الجولة الوقوف على المسطحات الخضراء بشارع الملك سلمان حيث وجه بتكبير الحديات وزراعتها بالزهور .

كما شملت الجولة الوقوف على اعمال الجزيرة الوسطية بشارع الملك فيصل ، ووقف على أعمال تأهيل مرمى النفايات القديم شرق جامعة نجران ، والمحطة الانتقالية المنفذة حديثا شمال طريق الملك عبدالعزيز استعدادا لتشغيلها مع قرب بدء مشروع النظافة الجديد ، ووجه بسرعة الإنجاز لكافة الأعمال المتبقية في المحطة .

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