فايز المالكي: يبكي على الهواء لهذا السبب .. ويكشف عن أهم شخصية دعمت حسابه للأعمال الخيرية بـ 50 مليون دولار!

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قال الفنان فايز المالكي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الداعم الأول لأعماله الإنسانية.

وأضاف خلال لقاء له في برنامج ” ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت بالخارج على حساب ولي العهد بلغت تكلفتها 50 مليون دولار.

وتابع: الأمير محمد بن سلمان هو أيضا الداعم الأول لـ ” تراحم” مشيرا إلى أنه دعمهم بـ 20 مليون وتم خروج 1414 سجين بالإضافة لتسديد إيجارات وعلاج المرضى.

وأشار إلى أنه خلال أسبوع تم إجراء عمليات لـ 3 أشخاص تتراوح أوزانهم من 170 لـ 200 كيلو على نفقة ولي العهد كما تجرى عمليات أيضا لغير السعوديين مشيرا إلى أنه مؤخرا تم إجراء عملية لشخص يمني على نفقة ولي العهد بالإضافة إلى جنسيات أخرى متعددة.

وأردف : يوم أشوف الناس اللي فرج كربهم يدعون له أقول يا حظه بهذا الدعاء.

وأكد أن الأمير يدعم جميع الأعمال الإنسانية. وتابع قائلا: ” الله يديم عزه ويقويه”.

وعلى جانب آخر انهمر ” المالكي” في البكاء بعد أن ذكره المذيع بوالدته الراحلة فيما قام الأخير بتهدئته.