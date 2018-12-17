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حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة

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حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة

حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=669341
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -سماًء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحبًا رعدية ممطرة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان و نشاطًا للرياح السطحية على مناطق القصيم والرياض والشرقية وحفر الباطن والقيصومة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. .

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