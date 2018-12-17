أمير القصيم يرعى إفتتاح المؤتمر العلمي السنوي لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزير أمير منطقة القصيم غدا ( الثلاثاء ) الموافق 18ديسمبر 2018م , المؤتمر العلمي السنوي لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم وتخريج اطباء الزمالة السعودية لطب القلب للكبار والزمالة السعودية التخدير القلب المفتوح وأخصائي تصوير القلب بالأشعة الصوتية/ صدى القلب. الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم ، وذلك في فندق الموفينبيك في مدينة بريدة وتستمر على مدى يومين .

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على رعايته لهذا المؤتمر والذي سيناقش أوراق علمية مقدمة من ما يقارب 30 استشاري واخصائي في العناية بالقلب وذلك من خلال ورش العمل والمحاضرات والتدريب العملي للممارسين الصحيين.

من جانبه ، بيّن المشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن المسند بأن المركز دأب على عقد هذا المؤتمر سنوياً كجزء أساسي من الخطة التدريبية الإستراتيجية للإدارة التي تهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الممارسين الصحيين واهمها كيفية التعامل مع جميع الحالات الطارئة للقلب ومنها الخفيفة والمتوسطة والحرجة وذلك وفقاً لآخر مستجدات البحوث العلمية المبنية على البراهين ، ولفت إلى أنه تم هذا العام دعوة العديد من المتحدثين المتخصصين في مجال العناية بالقلب من داخل المملكة وخارجها وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في هذا الخصوص.

واشار الى ان المؤتمر سيستمر لمدة يومين حيث يشتمل على 16 محاضرة و 10 ورش عمل ؛ مضيف أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اعتمدت البرنامج بواقع 16 ساعة تعليم طبي مستمر ، داعياً جميع الممارسين الصحيين إلى حضور فعاليات هذا المؤتمر والاستفادة من مخرجاته وتوصياته.