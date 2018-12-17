أبو ظبي : آخر تطورات قضية ” كشونة” الإماراتية!

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أيدت محكمة استئناف أبوظبي ، حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة أول درجة ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، المدان بتهمة سب وقذف الإماراتية “كشونة“.

وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت، قبل شهر، خليجيًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهم بقضية سب كشونة، وتغريمه 300 ألف درهم (82.191 دولار) عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات، مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين، ومصادرة الهاتف المضبوط..

وقررت المحكمة قبول دعوى التعويض المدني، التي ستسمح لـ”كشونة” بالحصول على تعويض مالي نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مؤقت قيمته 21 ألف درهم (5.753 دولار) إلى حين الفصل في دعوى التعويض، وفقًا لصحيفة البيان.