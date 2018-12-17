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“آلام المخاض” تفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بـ”المدينة”!

“آلام المخاض” تفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بـ”المدينة”!
http://almnatiq.net/?p=669350
المناطق_المدينة

فاجأ المخاض طالبة في الصف الثالث الثانوي في إحدى المدارس بالمدينة المنورة، بعد دقائق من أدائها اختبار مادة المهارات النفسية والاجتماعية أمس الأحد.
شعرت بالإعياء
وبحسب “عكاظ”، أوضحت زميلة الطالبة أنها حضرت مع نورة للمدرسة بسيارة واحدة في الصباح الباكر، ولم تكن لديها أي بوادر بآلام المخاض، وكان الأمر اعتياديًا، لكنها شعرت بالإعياء بعد دقائق من تسلم ورقة الأسئلة، وآثرت إكمال الاختبار، واستطاعت تحمل الآلام حتى سلمت ورقة الإجابة.
استدعاء ولي أمرها
وأضافت أنها شعرت بتعب شديد، لتقع على الأرض، وتسارع المعلمات بإسعافها خارج قاعة الاختبار، لحين استدعاء الهلال الأحمر الذي باشر الموقع، كما تم استدعاء ولي أمرها، وفي الطريق إلى مستشفى الولادة والأطفال وضعت نورة مولودتها داخل سيارة الإسعاف، ليتم تنويمها لاحقا، وإخضاعها وطفلتها للرعاية الصحية.

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