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تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية

تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية

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تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية

تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية
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المناطق_الرياض

لا يكتفي المعلنون بمواقع الويب أو الأماكن على خرائط غوغل لتتبع ورصد المستخدم واستهدافه بإعلانات تناسب احتياجاته ومتطلباته، بل تعتمد العلامات التجارية الآن على “الرموز التعبيرية” التي ينقر عليها المستخدمون لاستهدافهم بإعلانات تتماشى مع حالاتهم المزاجية.

وبحسب تقرير نشره موقع “فوكس” الإلكتروني، فإن المعلنين يستخدمون أدوات ذكية لتتبع ومراقبة الرموز التعبيرية التي ينشرها المستخدمون لتحديد الحالة العاطفية، ومن ثم إرسال إعلانات مخصصة تتطابق مع مشاعرهم في الوقت الحقيقي.

وعلى سبيل المثال، إذا قام المستخدم بالتغريد أو الاعجاب بـ”إيموجي بيتزا” يتلقى إعلانات من مطاعم البيتزا مثل دومينوز بيتزا، وبالقياس على ذلك، إذا نقر المستخدم على رموز تعبيرية تتعلق بكرة القدم أو السلة، يتلقى إعلانات خاصة بملابس الرياضة، وهكذا.

وأوضح التقرير أن بعض الإيموجي يصعب تفسيرها، لذا تستخدم شركات الإعلانات في هذه الحالة برامج ذكاء اصطناعي لتحليل أنماط الرموز التعبيرية لتحديد سبب استخدامها.

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