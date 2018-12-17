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وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو

وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو
http://almnatiq.net/?p=669362
المناطق_متابعات

تعهدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة من المشاغبين اعتدت على شرطي بعد مباراة كرة قدم بين لاتسيو وإينتراخت فرانكفورت.

وجاء تصريح ترينتا رداً على مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ضابط بشرطة الدرك وهو يتلقى السباب وتُقذف عليه زجاجات وصناديق قمامة على أيدي مجموعة من المشجعين الغاضبين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الضابط تدخل في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، في منطقة تراستيفيري بوسط روما للدفاع عن رجل ألماني يتعرض لهجوم من مشجعين مشاغبين لنادي لاتسيو يحملون هراوات.

ويظهر الضابط في الفيديو وهو يحاول تهدئة المشاغبين، بينما كان يحمل مسدساً في يده، قبل أن يستسلم ويهرب.

وقالت ترينتا إنها اتصلت به هاتفياً لتشكره على جهوده، وإنها سترتب لقاء لشكره وجها لوجه نيابة عن البلاد.

وكتبت ترينتا في رسالة عبر موقع فيسبوك: بالنسبة للحمقى الذين هاجموه ،فسيدفعون ثمن فعلتهم. يمكنني أن أؤكد لكم أنهم سيدفعون الثمن.

وكان لاتسيو استضاف نادي فرانكفورت يوم الخميس الماضي في مباراة بالدوري الأوروبي وخسر 1-2 وتم توجيه اتهامات للمشجعين الألمان الزائرين بانتهاج سلوك عنيف داخل الإستاد وخارجه.

وتم القبض على خمسة منهم قبل المباراة، وتم منع 14 منهم من دخول الملاعب الإيطالية لمدة خمس سنوات يوم الجمعة الماضية.

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