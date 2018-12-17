احدث الأخبار

معالج برازيلي متهم باغتصاب 300 امرأة يسلم نفسه للشرطة
أبرز المواد
 وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو
أبرز المواد
 تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بمديرية السجون
أبرز المواد
 اغلاق مواقع مخالفة لاشتراطات العمل في الرياض
أبرز المواد
 “آلام المخاض” تفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بـ”المدينة”!
أبرز المواد
 مأساة جديدة تواجه المريضة ضحية “قص الأمعاء” بـ”المدينة”!
أبرز المواد
 أبو ظبي : آخر تطورات قضية ” كشونة” الإماراتية!
أبرز المواد
 قصة المثل القديم “هذا حسينوه وهذي خلاقينه” الذي أطلقه البلطان على الأهلي
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى إفتتاح المؤتمر العلمي السنوي لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليمن يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية تنفيذ اتفاقات ستوكهولم
أبرز المواد
 حالة الطقس: استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة
أبرز المواد
معالج برازيلي متهم باغتصاب 300 امرأة يسلم نفسه للشرطة

معالج برازيلي متهم باغتصاب 300 امرأة يسلم نفسه للشرطة

أبرز المواد
وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو

وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو

أبرز المواد
تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية

تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بمديرية السجون

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بمديرية السجون

أبرز المواد

معالج برازيلي متهم باغتصاب 300 امرأة يسلم نفسه للشرطة

معالج برازيلي متهم باغتصاب 300 امرأة يسلم نفسه للشرطة
http://almnatiq.net/?p=669365
المناطق_وكالات

قالت وسائل إعلام برازيلية أن المعالج الروحاني الذي تتهمه أكثر من 300 امرأة باعتداءات جنسية قد سلم نفسه للشرطة بعد يوم من اعتباره هاربا من العدالة.

واضافت وسائل الإعلام إن جواو تيشيرا دي فاريا الذي ذاع صيته بعدما أذاعت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري تقريرا عن أساليبه العلاجية عام 2013، استسلم للسلطات في طريق سريع بمنطقة أبادجانيا.

وكان قاض أصدر يوم الجمعة الماضية أمر اعتقال بحق دي فاريا وأمهله حتى ظهر أمس الأول السبت لتسليم نفسه، وبعدما أحجم عن تسليم نفسه في الموعد المحدد، أعلنت السلطات أنه هارب.

وجذب دي فاريا اهتمام آلاف البرازيليين والأجانب بمركزه للعلاج الروحاني في منطقة أبادجانيا، ونفى الرجل التهم عندما زار مركزه وتحدث لحشد من أتباعه.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عنه، أمس الأول السبت، إن دي فاريا سيسلم نفسه وسيقدم طعنا، اليوم الإثنين.

ويواجه دي فاريا (76 عاما) تهمة الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، وقد تزيد إلى السجن 15 عاما في حالة إدانته باغتصاب شخص ضعيف.

روابط ذات صلة

وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو

وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو
تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية

تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية
تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بمديرية السجون

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بمديرية السجون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*