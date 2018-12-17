السفير الصيني يشيد بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ودورها في تعزيز التفاعل الحضاري بين الشعبين السعودي والصيني

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أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية السيد/ لي هوا شين بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة وبالدور الثقافي والمعرفي الذي تسهم به في تعزيز الثقافة العالمية، وقال : سمعت عن مكتبة الملك عبدالعزيز قبل ان ازورها واليوم تحققت امنيتي لزيارتها بعد ان تقدمت للمسؤولين بمباركة اطلاق الفعاليات الثقافية في فرعها ببكين ، منذ زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز في اذار 2017م لقد عملت المكتبة مع الجانب الصيني عبر اشهر جامعاتها جامعة بكين، متمنيا لها مزيد من التقدم في تعزيز التعارف الانساني والثقافي بين البلدين، فهو اساس لكل تعاون اخر، وتبرز أهمية التفاعل الكبير الذي تحظى به العناصر والقيم الثقافية بين البلدين.

​جاء ذلك خلال زيارته لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، صباح اليوم الأحد 9 ربيع الآخر الجاري الموافق 16 ديسمبر 2018م ،حيث اطلع على محددات الرؤية الثقافية المتنوعة التي تقوم بها المكتبة واستراتيجيتها المعرفية الشاملة، واستمع إلى شرح واف من نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد الذي كان في استقباله، وتعرف على أوجه أنشطتها وبرامجها الثقافية والمعرفية التي تثري بها العالم العربي والإسلامي والثقافة الإنسانية بشكل عام.

وأكد لي هوا شين على أهمية العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وانها تشكل علاقات نوعية متميزة، موضحا أن وجود فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين امر مهم يضيف بعداً جديداً على العمل الثقافي المشترك، اضافة الى ان مشروع انشاء بوابة معرفية عربية صينية بالتأكيد تعد تقدما رائعا، مبينا أنه سيجسّد عمق العلاقات العربية الصينية ، معرباً عن أمله أن يحقق المشروع تطلعات المملكة وجمهورية الصين من أجل مزيد من التعاون والتفاعل بين الثقافتين. والحقيقة ان زيارتي اليوم لمكتبة الاطفال ومكتبة النساء وما تحتويه من امكانات، هناك استفادة جماعية من ثرواتها فهي تمثل مكتبات العالم العربي، ومن الممكن ان تلعب دورا هاما وكبير في تعزيز التفاهم والتعارف الحضاري بين الشعب الصيني والشعب السعودي بشكل خاص والشعوب العربية بشكل عام .

و تأتي زيارة السفير الصيني للمكتبة في سياق تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، خاصة وأن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تستعد للاجتماع الثاني لمجلس ادارة فرعها في جمهورية الصين الشعبية نهاية الاسبوع الحالي، ومن المتوقع ان يتناول إتمام خططها الاستراتيجية ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق الاهداف المرجوة من اطلاق هذا الصرح الثقافي في قارة اسيا، حيث يترأس مجلس ادارته معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الاستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر وبحضور معالي مدير جامعة بكين واعضاء مجلس الإدارة.

​ورحب نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد بزيارة السفير الصيني مؤكداً على أن التطور الأكبر والأهم في العلاقات الثقافية العربية – الصينية تمثل في إنشاء فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين والذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للصين في مارس 2017م ليكون مركزاً حضارياً لتعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين الصين والعالم العربي ، وخدمة الباحثين والعلماء ودعم تعليم اللغة العربية في الجامعات الصينية وتوفير الكتب ومصادر المعلومات العربية ورقياً وإلكترونياً مما يسهم في فتح آفاق التعاون العلمي والمعرفي وتعتبر العلاقات الثقافية المتميزة بين الجانبين احد الركائز الكبيرة التي يعول عليها المثقفون في المملكة وجمهورية الصين الشعبية باعتبارها علاقة تاريخية تحمل طابعاً ثقافياً وحضارياً أثر في تاريخ الشعبين وترك بصمات عميقة على حياة الناس وثقافتهم وذاكرتهم الاجتماعية.

وأشار الدكتور الزيد: إلى أن بوابة المكتبات العربية – الصينية الإلكترونية والتي تم تدشينها على شرف فخامة رئيس الجمهورية الصينية، وبحضور معالي وزراء الخارجية العرب ومعالي وزير الخارجية الصيني ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماع منتدى التعاون العربي الصيني بالعاصمة الصينية بكّين، أداة مهمة لتفعيل التبادل المعرفي وتعزيز الحضور الثقافي بين الجانبين، وخطوة مهمة لبناء شراكات مجتمعية قائمة على نقل التاريخ والموروث والتعريف بالكنوز المعرفية وتوفير خدمات المعلومات للباحثين والدراسين وصناع القرار والمهتمين والانتاج الفكري عبر اشكال متعددة.

كما اقيم في افتتاح انشطته بداية هذا العام معرضا فنيا كبيرا بعنوان:” الحكمة من الشرق” احتوى على مجموعة كبيرة من الصور واللوحات التي تبرز ملامح الخط العربي في تشكيلاته ورسوماته وزخارفه ، خاصة الخطوط التي كتبت بها الآيات القرآنية، حيث اعتمد فيها الخطاطون على إبراز قسمات الخطوط العربية كالمغربي، والفارسي، والثلث، والرقعة، والنسخ، والديواني، والطغرائي، بكل عناصر هذه الخطوط التي تتحول فيها الحروف إلى فن حروفي مدهش، يتسم بالتوازن، والتكرار، والإيقاع اللوني الملموس، فيما عرضت لوحات تمثل الخطوط الصينية.

وأكد الدكتور عبدالكريم الزيد على ان معرض الحكمة من الشرق والذي يقام حالياً في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بكين، سيتم اقامته العام المقبل في الرياض .

شاركت المكتبة في معرض اكسبو للطفل والذي أقيم في الجمهورية الصينية مؤخراً استكمالاً للجهود المعرفية والثقافية والخدمية التي تقدمها لهذه الفئة العمرية، إضافة الى رفد صناعة النشر من خلال انتاج العديد من القصص التي تنوعت في القيم واستهدفت سنوات متفرقة من خلال نادي كتاب الطفل .