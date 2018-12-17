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تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64

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تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64

تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64
http://almnatiq.net/?p=669387
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أطلقت مؤسسة موزيلا الإصدار 64 الجديد من متصفحها فايرفوكس الشهير، يتيح للمستخدم إمكانية تنظيم علامات التبويب حسب المتطلبات الشخصية.

ويمكن للمستخدم تحديد أي علامة تبويب في شريط علامات التبويب من خلال النقر عليها مع الاحتفاظ بزر Shift أو Ctrl مضغوطا، وإلى جانب تحريك علامات التبويب يتيح الإصدار الجديد إمكانية تعيين العلامات المرجعية بصورة أسهل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إزالة الأدوات الإضافية بصورة أسهل من خلال النقر على الزر الأيمن للفأرة على أيقونة شريط الأدوات المعني.

كما قامت مؤسسة موزيلا أيضا بتحسين مدير المهام Task Manager، فإذا قام المستخدم بإدخال الأمر «about:performance» في شريط العنوان، فإنه يصل إلى عرض عام يوضح له الطاقة، التي تستهلكها كل صفحة ويب مفتوحة، كما يمكن هنا إغلاق علامات التبويب مباشرة.

وأعلنت مؤسسة موزيلا أيضا عن وظيفة Contextual Feature Recommender، والمعروفة اختصاراً باسم CFR، والتي تقترح على المستخدم وظائف فايرفوكس والأدوات الإضافية اعتماداً على سلوكيات المستخدم في الوضع العادي فقط.

ولكن لا تظهر أية توصيات عند تشغيل متصفح فايرفوكس في الوضع الخاص، وأكدت الشركة الأمريكية أنه لا يتم إرسال أية معلومات بشأن سجل المتصفح، وتتم التوصيات بأكملها بشكل محلي في المتصفح.

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