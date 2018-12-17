احدث الأخبار

أمير قطر يشن حملة اعتقالات ضد معارضين من أفراد الأسرة الحاكمة
أبرز المواد
 تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64
أبرز المواد
 السفير الصيني يشيد بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ودورها في تعزيز التفاعل الحضاري بين الشعبين السعودي والصيني
أبرز المواد
 “مدني حائل” يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة الساعات القادمة
أبرز المواد
 معالج برازيلي متهم باغتصاب 300 امرأة يسلم نفسه للشرطة
أبرز المواد
 وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر مشجعي لاتسيو
أبرز المواد
 تحذير: بهذه الطريقة تستهدفك الإعلانات على الشبكات الاجتماعية
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بمديرية السجون
أبرز المواد
 اغلاق مواقع مخالفة لاشتراطات العمل في الرياض
أبرز المواد
 “آلام المخاض” تفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بـ”المدينة”!
أبرز المواد
 مأساة جديدة تواجه المريضة ضحية “قص الأمعاء” بـ”المدينة”!
أبرز المواد
 أبو ظبي : آخر تطورات قضية ” كشونة” الإماراتية!
أبرز المواد
أمير قطر يشن حملة اعتقالات ضد معارضين من أفراد الأسرة الحاكمة

أمير قطر يشن حملة اعتقالات ضد معارضين من أفراد الأسرة الحاكمة

أبرز المواد
تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64

تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64

أبرز المواد
السفير الصيني يشيد بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ودورها في تعزيز التفاعل الحضاري بين الشعبين السعودي والصيني

السفير الصيني يشيد بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ودورها في تعزيز التفاعل الحضاري بين الشعبين السعودي والصيني

أبرز المواد
“مدني حائل” يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة الساعات القادمة

“مدني حائل” يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة الساعات القادمة

أبرز المواد

أمير قطر يشن حملة اعتقالات ضد معارضين من أفراد الأسرة الحاكمة

أمير قطر يشن حملة اعتقالات ضد معارضين من أفراد الأسرة الحاكمة
http://almnatiq.net/?p=669390
المناطق-الرياض

كشفت تقارير فرنسية عن حملة “قمعية” يشنها أمير قطر تميم بن حمد آل ثانِ ضد معارضيه من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من خلال الزج بهم في السجن بدون جرائم حقيقية أو اتهامات لمجرد تقاربهم مع أشقائهم في المملكة، ورفضهم سياسة التقارب مع تنظيم الإخوان الإرهابي.
وقالت مجلة “ماريان” الفرنسية أن أمير قطر زجّ بابن عمه حفيد الحاكم الأسبق للإمارة في السجن لمدة “25” عاما دون أي جريمة فقط لتقاربه مع المملكة، ورفضه سياسته القريبة من تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات المتطرفة الأخرى.

روابط ذات صلة

تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64

تعرف على الوظائف الجديدة في فايرفوكس 64
السفير الصيني يشيد بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ودورها في تعزيز التفاعل الحضاري بين الشعبين السعودي والصيني

السفير الصيني يشيد بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ودورها في تعزيز التفاعل الحضاري بين الشعبين السعودي والصيني
“مدني حائل” يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة الساعات القادمة

“مدني حائل” يحذّر من تقلبات جوية تشهدها المنطقة الساعات القادمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*