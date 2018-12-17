“الصحة” تمنع عودة فئتين من موظفيها إلى مقار عملهم!

المناطق_الرياض

منعت مديرية الشؤون الصحية في جدة، موظفيها العائدين من إجازة استثنائية أو دراسية من مباشرة العمل، داعية في تعميم إلكتروني وزعته على جميع قطاعاتها، إلى رفع معاملاتهم لإدارة خدمات الموارد البشرية بالصحة.

إجازات استثنائية

وبحسب “عكاظ”، بررت الصحة في التعميم بأن ذلك جاء نظرًا إلى ما لاحظته من قيام بعض الجهات من تمكين الحاصلين على إجازات استثنائية أو دراسية من مباشرة العمل دون الحصول على موافقة صاحب الصلاحية على توجيه الموظف ورغبة في تنظيم العمل، بأن يكون التوجيه مبنيًا على الاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وأكدت مصادر أن الموظفين العائدين من تلك الإجازات لن يتمكنوا من مباشرة أعمالهم في مواقعهم السابقة وسيتم توجيههم إلى أماكن أخرى تحت ذريعة الاحتياج.