مكافحة التبغ بنجران تواصل جولاتها وتحرر (63) تعهداً

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واصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع وذلك خلال الفترة من 03-10 ربيع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الصحة بنجران بأن عدد الجولات المنفذة بلغت 41 جولة شملت زيارة 20 منشأة صحية وعدد 21 جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية.

وبينت أنه تم رصد 3 مخالفات في منافذ البيع وتحرير63 تعهدا،ً ومصادرة وإتلاف 7 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام (شمة – تمباك – تبغ غير مدخن)، فيما تم ضبط ومعاقبة منشأتين تسمح بالتدخين داخل أروقتها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.