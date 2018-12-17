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مكافحة التبغ بنجران تواصل جولاتها وتحرر (63) تعهداً

مكافحة التبغ بنجران تواصل جولاتها وتحرر (63) تعهداً
http://almnatiq.net/?p=669396
المناطق_نجران

واصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع وذلك خلال الفترة من 03-10 ربيع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الصحة بنجران بأن عدد الجولات المنفذة بلغت 41 جولة شملت زيارة 20 منشأة صحية وعدد 21 جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية.
وبينت أنه تم رصد 3 مخالفات في منافذ البيع وتحرير63 تعهدا،ً ومصادرة وإتلاف 7 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام (شمة – تمباك – تبغ غير مدخن)، فيما تم ضبط ومعاقبة منشأتين تسمح بالتدخين داخل أروقتها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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