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أمير نجران يحث على صناعة استراتيجيات لدفع المؤسسات الخيرية نحو الرؤية

أمير نجران يحث على صناعة استراتيجيات لدفع المؤسسات الخيرية نحو الرؤية
http://almnatiq.net/?p=669430
المناطق - الرياض

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، الخطة التنفيذية المستقبلية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “رفقاء”، قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي.

وأكد سموه أهمية صناعة الاستراتيجيات والخطط لدفع العمل الخيري والتطوعي، لضمان الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات، وتهيئة مجتمع حيوي، وتحويل المستفيدين إلى منتجين، وفق رؤية المملكة 2030.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء على التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية، مشيدًا بالجهود والمبادرات المباركة التي تنفذها، تجاه فئة عزيزة وغالية في المجتمع، ومعربًا عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة والرعاة والداعمين.

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