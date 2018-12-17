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5 آلاف طالب وطالبة بحبونا وثار يؤدون الاختبارات في أجواء تربوية

5 آلاف طالب وطالبة بحبونا وثار يؤدون الاختبارات في أجواء تربوية
http://almnatiq.net/?p=669431
المناطق - نجران :

أدى أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس حبونا وثار اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ في أجواء تربوية شعارها الجد والاجتهاد والتميز والإبداع

وتفقد مدير مكتب التعليم بحبونا فيصل بن يحيى آل رشة سير الاختبارات للوقوف على التنظيم الإداري والتعليمي والتهيئة التربوية للطلاب وفق التطلعات المأمولة لعملية التقويم التي يشرف على تنفيذها قادة المدارس والمعلمين بالتشارك مع المشرفين التربويين.
وفي مدارس البنات أشرفت رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب سابرة مهدي العجمي على سير أعمال الاختبارات خلال جولتها الميدانية التي شملت قاعات الاختبارات وأعمال اللجان التنظيمية في عدد من مدارس قطاع حبونا وثار للبنات لتقييم سير الأداء التعليمي ونقل الخبرات المهنية اللازمة لقائدات المدارس التي تحقق الأهداف المنشودة لعملية التقويم.

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