زيارات ميدانية لمساعدي مدير تعليم نجران على مدارس المنطقة

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قام المساعد للشؤون التعليمية بتعليم نجران الأستاذ حسين آل معمر بزيارة إلى عدد من مدارس مكتب الجربة بهدف الاطلاع على سير الاختبارات والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب رافقه خلال الزيارة المساعد للشؤون التعليمية بمكتب الجربة الأستاذ مانع عبدالله آل حامد.

من جهة أخرى قام المساعد للشؤون المدرسية بتعليم نجران الأستاذ مسفر الوادعي بزيارة إلى عدد من مدارس المنطقة لتفقد سير الاختبارات في يومها الأول لمدارس نجران للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتابع سير الاختبارات والأجواء التي يؤدي فيها الطلاب اختباراتهم.

كما قام رئيس الشؤون المدرسية بمكتب الجربة الأستاذ سعيد ثامر ال رمثة بزيارة إلى عدد من المدارس التابعة للمكتب ومتابعة سير الاختبارات بها.

ووقفت رئيسة الشؤون التعليمية – بنات بمكتب الجربة الأستاذة بينة بالحارث على الجهود التي تمت خلال الأيام الأولى من الاختبارات وقامت بزيارة إلى عدد من مدارس البنات بالمحافظة.