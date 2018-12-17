لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تناقش خطة عملها للعام القادم

الاحساء - المناطق

ناقشت لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء في اجتماعها السابع بالدورة العاشرة 1438ـ 1442هـ (2017 ـ 2020م)، برئاسة الأستاذة إلهام اليوسف رئيسة اللجنة مؤخرًا، أهم مشروعات وإنجازات اللجنة للعام الجاري بالإضافة إلى أبرز ملامح خطة عملها وبرنامج نشاطاتها وفعالياتها للسنة المقبلة 2019م.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخرًا بقاعة الشيخ عبد العزيز العفالق، بمقر الغرفة الرئيسي، على استمرار برامج التنسيق والتعاون والمتابعة التي تتبناها اللجنة مع عدة جهات بالأحساء لمناقشة أهم العقبات التي تواجه نشاط المراكز النسائية بالأحساء والتنسيق حيالها مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة، مثمنة النجاح الكبير الذي حصدته تجربة اللجنة في إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية النسائية التطوعية المجانية، التي قامت بتنفيذها عدد من الخبيرات من عضوات اللجنة خلال فترة صيف العام الحالي.

ومن جهتها أوضحت الأستاذة الهام اليوسف رئيسة اللجنة أن الاجتماع ناقش أيضًا النظر في تبني وإطلاق شعار خاص للجنة بما يعبّر عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها ويواكب خطط ومبادرات عملها في مجال الارتقاء بصناعة التجميل والأزياء وتطوير النشاطات الاقتصادية النسائية المختلفة ودعم وتأهيل صاحبات المشاغل والمراكز النسائية ودعم وتأهيل تطلعات الجيل الناشئ من الشابات والمتدربات، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية الشاملة وتقديم خدمات متميزة.