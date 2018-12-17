احدث الأخبار

“العدل”: 2414 حكما يصدر يوميا عن محاكم الدرجة الأولى
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تطلق مبادرة “المطعم المثالي”
المنطقة الشرقية
 لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تناقش خطة عملها للعام القادم
المنطقة الشرقية
 زيارات ميدانية لمساعدي مدير تعليم نجران على مدارس المنطقة
منطقة نجران
 5 آلاف طالب وطالبة بحبونا وثار يؤدون الاختبارات في أجواء تربوية
منطقة نجران
 أمير نجران يحث على صناعة استراتيجيات لدفع المؤسسات الخيرية نحو الرؤية
منطقة نجران
 شاهد تصرف مستهجن.. شباب يفسدون إحدى الفياض بممارسة التفحيط داخلها
أبرز المواد
 “العربية” لغة الحضارة .. ولسان القرآن الكريم
أبرز المواد
 الإصدارات النحاسية أول نقود سعودية رسمية.. وبدايتها النصف والربع قرش
أبرز المواد
 فشلت العوائق الجغرافية أن تفصل بين الشعبين.. البحرين شقيقة المملكة الصغرى ورأس الحربة في مواجهة أطماع إيران
أبرز المواد
 “الشورى” يطالب بمراجعة المقابل المالي الحكومي لخدمات الاتصالات
أبرز المواد
 مجلس الشورى يستنكر موقف مجلس الشيوخ الأمريكي واتهاماته الباطلة الموجهة للمملكة
أبرز المواد
“العدل”: 2414 حكما يصدر يوميا عن محاكم الدرجة الأولى

“العدل”: 2414 حكما يصدر يوميا عن محاكم الدرجة الأولى

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تطلق مبادرة “المطعم المثالي”

بلدية وسط الدمام تطلق مبادرة “المطعم المثالي”

المنطقة الشرقية
لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تناقش خطة عملها للعام القادم

لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تناقش خطة عملها للعام القادم

المنطقة الشرقية
زيارات ميدانية لمساعدي مدير تعليم نجران على مدارس المنطقة

زيارات ميدانية لمساعدي مدير تعليم نجران على مدارس المنطقة

منطقة نجران

لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تناقش خطة عملها للعام القادم

لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تناقش خطة عملها للعام القادم
http://almnatiq.net/?p=669433
الاحساء - المناطق

ناقشت لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء في اجتماعها السابع بالدورة العاشرة 1438ـ 1442هـ (2017 ـ 2020م)، برئاسة الأستاذة إلهام اليوسف رئيسة اللجنة مؤخرًا، أهم مشروعات وإنجازات اللجنة للعام الجاري بالإضافة إلى أبرز ملامح خطة عملها وبرنامج نشاطاتها وفعالياتها للسنة المقبلة 2019م.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخرًا بقاعة الشيخ عبد العزيز العفالق، بمقر الغرفة الرئيسي، على استمرار برامج التنسيق والتعاون والمتابعة التي تتبناها اللجنة مع عدة جهات بالأحساء لمناقشة أهم العقبات التي تواجه نشاط المراكز النسائية بالأحساء والتنسيق حيالها مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة، مثمنة النجاح الكبير الذي حصدته تجربة اللجنة في إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية النسائية التطوعية المجانية، التي قامت بتنفيذها عدد من الخبيرات من عضوات اللجنة خلال فترة صيف العام الحالي.

ومن جهتها أوضحت الأستاذة الهام اليوسف رئيسة اللجنة أن الاجتماع ناقش أيضًا النظر في تبني وإطلاق شعار خاص للجنة بما يعبّر عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها ويواكب خطط ومبادرات عملها في مجال الارتقاء بصناعة التجميل والأزياء وتطوير النشاطات الاقتصادية النسائية المختلفة ودعم وتأهيل صاحبات المشاغل والمراكز النسائية ودعم وتأهيل تطلعات الجيل الناشئ من الشابات والمتدربات، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية الشاملة وتقديم خدمات متميزة.

روابط ذات صلة

بلدية وسط الدمام تطلق مبادرة “المطعم المثالي”

بلدية وسط الدمام تطلق مبادرة “المطعم المثالي”
فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 

فطور صباحي مميز لآباء دار الرعاية الاجتماعية بالدمام 
محافظ الزكاة والدخل : نسعى لمزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

محافظ الزكاة والدخل : نسعى لمزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*