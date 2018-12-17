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بلدية وسط الدمام تطلق مبادرة “المطعم المثالي”

بلدية وسط الدمام تطلق مبادرة “المطعم المثالي”
http://almnatiq.net/?p=669435
الدمام - المناطق

كشفت بلدية وسط الدمام عن عزمها إطلاق مبادرة جديدة تعنى بالمطاعم تحت شعار “المطعم المثالي”، والتي تأتي بناء على توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير للارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري في بيان صحافي، أن المبادرة تهدف لبث روح التنافس بين المطاعم ورفع مستواها الصحي، لضمان تطبيق أعلى الممارسات الصحية السليمة والآمنة، من خلال استلام وتحضير وطهي المنتجات الغذائية بطريقة سليمة.

وقال ان البلدية وضعت العديد من الشروط وهي كالتالي :استيفاء المبنى وتجهيزاته الصحية، وجود ترخيص بلدي ساري المفعول لمزاولة النشاط ، سلامة المبنى و المنطقة المحيطة به ، مدى جاهزية وملائمة منطقة التحضير ، منطقة الغسيل، منطقة الطهي، الثلاجات، المستودع ، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التحضير والطهي . وكذلك العاملون في المطعم من خلال تقديهم بالزي الموحد، النظافة الشخصية لمتداولي الأغذية والطهاة، لبس القفازات والكمامات أثناء العمل، وجود الشهادات الصحية للعاملين ، عدم وجود عماله يظهر عليهم أعراض مرضية أو جروح، اضافة إلى النظافة العامة للمنشاة ، نظافة الأدوات والأجهزة المستخدمة في تحضير و طهي وحفظ المواد الغذائية، تغطية أوعية النفايات والتخلص منها بشكل مستمر أثناء العمل، توفير المصائد المخصصة لطرد الحشرات والقوارض، وكذلك حفظ وتداول الأغذية بطريقة صحية وآمنه، التأكد من عدم وجود أغذية مجهولة المصدر، وجود لائحة تبين نوع اللحوم ومصدرها، التأكد من عدم عرض مواد غذائية ومشروبات تم تحضيرها من اليوم السابق.

ولفت الشمري إلى ان آلية الترشيح ستكون بناءً على تاريخها الصحي بنظام الرقابة الالكتروني ، كما انه ستكون هناك جوائز تحفيزية بالشكل التالي :

المركز الاول ( شهادة بلاتينيه ) ، المركز الثاني ( شهادة ذهبيه ) ، المركز الثالث ( شهادة فضيه )

كما انه سوف يتم تكليف ضابط اتصال من قبل البلدية مع المنشئات الرابحة بهدف تقديم الاستشارات الصحية و العمل على تثقيف متداولي الأغذية بصفه مستمره لضمان استمرار المنشآت في رفع مستواها الصحي و البيئي.

وأكد على ان البلدية تعمل على رفع مستوى المنشآت الغذائية ومستوى ادائها وكفائتها من خلال تقديم المساعدة والنصائح التي تصب في النهاية في مصلحة المواطن والمقيم المستفيد من هذه المنشآت .

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