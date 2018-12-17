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“هموم المسرح” انطلاقة أعمال “فنون القصيم”

“هموم المسرح” انطلاقة أعمال “فنون القصيم”
http://almnatiq.net/?p=669460
المناطق - بريدة
يبدأ فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم باكورة نشاطاته المنبرية، باستضافته وتنظيمه للقاء أعضاء لجنة الفنون الأدائية في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، بالمسرحيين، مساء الأربعاء، بمقر المركز الثقافي بمدينة بريدة.
ويأتي هذا اللقاء الفني؛ لبحث هموم وتطلعات المسرحيين بمنطقة القصيم، وكافة المهتمين بالمشهد المسرحي على الساحة الثقافية، ومناقشة الآمال التي ينشدها أهل المسرح، وكيف لهم أن يعملوا على تعزيز وتكريس القيم الإنسانية التي تقوم عليها العروض والنصوص المسرحية في المجتمع، من خلال عقد لقاء مباشر يجمع عدد من المختصين مع الكثير من المهتمين والمتعاملين مع النشاط المسرحي.
وبحسب مدير فرع الجمعية بمنطقة القصيم سلمان الضباح، أن فرع الجمعية قد أكمل كافة التحضيرات اللازمة، والمتطلبات الخاصة بتنظيم واستضافة اللقاء، الذي سيضم أعضاء لجنة الفنون الأدائية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ، الأستاذ علي الغوينم، والأستاذ نايف البقمي، والأستاذ أحمد السروي، ويدير اللقاء المخرج صبحي يوسف بالإضافة إلى جميع المسرحيين والمهتمين.
وبين الضباح، أن اللقاء يأتي كأحد أنشطة فرع الجمعية بالقصيم، الذي يضطلع به في سبيل رعاية واحتضان وتنظيم كل الفعاليات والبرامج التي تساهم في تحقيق تطلعات المهتمين، وتعمل على تذليل العقبات، وتستهدف إيجاد المناخات المناسبة لإبراز المواهب والطاقات، والعمل على استثمار الدعم الكبير الذي يجده المشهد الثقافي والفني على مستوى المملكة.

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