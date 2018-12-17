أمانة المدينة تعلن الجدول الزمني لتسجيل المرشحين لعدد من طوائف المهن

المناطق - المدينة المنورة

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدول الزمني لمواعيد تسجيل المرشحين والناخبين لعدد من طوائف المهن بالمدينة واستقبال اوراق المرشحين لرئاسة المهن ونوابهم وذلك خلال الفترة من موعد نشر الاعلان إلى 30/5/1440.كما حددت الأمانة “توقيت” الانتخاب لاختيار رؤساء المهن ونوابهم خلال الفترة من 5 / 6/ 1440 وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6/ 1440هـ

علماً أن موعد انتخاب رئيس طائفة مطابخ الاعاشة هو يوم الاحد 5 / 6 / 1440 هـ ويوم انتخاب رئيس طائفة ميكانيكا السيارات هو يوم الاثنين 6 / 6/ 1440هـ.

وانتخاب رئيس طائفة مهنة دلالي العقار يوم الثلاثاء 7/6/1440هـ وانتخاب رئيس مهنة دلالي بائعي الخضار والفواكه يوم الاربعاء8/6/1440هـ

بمقر مبنى الأمانة الرئيس – الدور الثاني – وكالة الخدمات / الإدارة العامة للشؤون الرقابية.

وفي ذات السياق اوضح مدير الادارة العامة للاسواق الاستاذ محمد بن حدا امين شتاء عن الاشتراطات المتعلقة بمن يرغب الترشح رئيسا او نائبا للطائفة وهي على النحو التالي:

رئيس طائفة مطابخ الاعاشة ،رئيس طائفة ميكانيكا السيارات ،رئيس مهنة دلالي بائعي الخضار والفواكه طائفة مهنة دلالي العقار وهي كالآتي:

أن يكون سعودي الجنسية , وأن يكون مشهوداً له بالاستقامة وحسين السيرة والسلوك مع ( إرفاق صحيفة سوابق جنائية).

أن يقدم ما يثبت بأنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة ( من العمدة ).

أن يكون ممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن سنة وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية (البلدية /التجارة ).

أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك.

أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول.

أن يكون عمره بين 30-65 عاماً .

أن لا يكون موظفاً ( حكومي – قطاع خاص ولا يقبل توكيل الغير ).

أن يقدم ما يثبت خلوه من العيوب الصحية التي تعيق عمله ( يرفق تقرير طبي ).

أحضار الأوراق الثبوتية من صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة المحل سارية المفعول مع الأساسات للمطابقة .

كما يتشرط على الناخبين الذين يقدمون لانتخاب رئيس الطائفة : (الحصول على ترخيص مزاولة، أن لا يكون موظفاً، عدم توكيل الغير إلا في حالات كمرض المصوت مع تقرير طبي وتوكيل، سفر الناخب، عذر الحضور لسبب أمني مع إثبات ذلك بخطاب من الشرطة).

أحضار الأوراق الثبوتية من صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة مزاولة المهنة مع الأساسات للمطابقة .